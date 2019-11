Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -Pesano sulle contrattazioni l'avvicinarsi ancora incerto dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina.Senza direzione intanto losulla borsa a stelle e strisce.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,108. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 55,8 dollari per barile, in forte calo del 2,19%.Sale lo, attestandosi a +158 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,24%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,22%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,35%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 23.329 punti, con uno scarto percentuale dello 0,57%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 25.394 punti. Senza direzione il(-0,14%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).Buona la performance a Milano dei comparti(+0,93%),(+0,59%) e(+0,48%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,57%),(-1,10%) e(-1,06%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,90%),(+2,14%),(+1,29%) e(+1,28%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,93%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,84%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,52%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,44%.del FTSE MidCap,(+2,69%),(+1,90%),(+1,54%) e(+1,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,98%.In apnea, che arretra del 2,76%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,40%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,16%.