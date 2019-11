Maltempo, Coldiretti: conto dei danni sale a oltre 100 milioni

(Teleborsa) -nella morsa delormai da giorni mentre è iniziata la. Pecore, maiali e mucche affogate, ortaggi distrutti, foraggi per l’alimentazione degli animali perduti, vigneti e frutteti devastati, oli e abbattute a terra, serre divelte e capannoni scoperchiati ma anche trattori e macchine agricole nel fango fanno salire a oltreil primo bilancio dei danni nelledove a preoccupare èLo rivela il bilancio stilato dalla Coldiretti sull’ondata di nubifragi che hanno investito lacausando allagamenti ed esondazioni dei fiumi.- Nei terreni finiti sott'acqua la pioggia senza tregua sta compromettendocome quelle del grano tenere e del grano duro, con ilin media delle operazioni in media ancora da completare. Gli agricoltori non riescono neppure a entrare nei campi per effettuare le necessarie operazioni colturali mentre, dove si è già seminato, i germogli e le piantine rischiano di soffocare per la troppa acqua. Se il maltempo dovesse proseguire - continua Coldiretti - sarebbecon il conseguente azzeramento di buona parte dei raccolti.Unparticolarmente grave in, dove oltre a non seminare è a, già in ritardo di 15 giorni rispetto allo scorso anno. Inha bruciato le coltivazioni invernali di ortaggi ma pesanti danni si segnalano anche allaa causa del maltempo che ha colpito gli allevamenti di cozze e vongole nel Polesine. Le conseguenze dei nubifragi sono pesanti anche nella fascia che va dall’dove le esondazioni di torrenti e corsi d’acqua hanno colpito gli allevamenti coProprio l’allagamento dei terreni e l’asfissia delle coltivazioni sommerse rappresenta uno dei problemi principali anche nel