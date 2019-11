Clabo precipita in Borsa

Clabo

(Teleborsa) - In occasione dell’AIM Investor Day organizzato presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa italiana,ha comunicato l’outlook sui numeri di chiusura del 2019 e un aggiornamento sul piano industriale per l’esercizio 2020. La società attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelateria, pasticceria, bar, caffetteria ed hotel, prevede che i(Euro 56 milioni) e già oggetto di approvazione e presentazione al mercato nell'aprile del 2018 - conGrazie alla dimensione fortemente internazionale assunta dalla Società, si prevede che nel 2019 le vendite all'estero saranno pari a circa il 69% e saliranno al 72% nel 2020.. Il progetto prevedeva di implementare una nuova linea di produzione nello stabilimento cinese di Easy Best per la distribuzione di prodotti da integrare alla gamma HMC nel mercato USA. In considerazione delle condizioni attuali di mercato, tali prodotti sarebbero colpiti dai dazi doganali in vigore, che li renderebbero non competitivi sul mercato.Con l’approvazione del bilancio al 31/12/2019 la società darà comunicazione del nuovo Piano Industriale 2020-2022.Clabo comunica anche che il nuovo Direttore Generale