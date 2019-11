UBI Banca emette Social Bond “UBI Comunità per la Fondazione Banco Alimentare Onlus”

UBI Banca

(Teleborsa) -(Social Bond) “UBI Comunità per la Fondazione Banco Alimentare Onlus” per un, i cui proventi saranno devoluti, a titolo di liberalità, a favore delLa Rete Banco Alimentare si occupa del recupero delle eccedenze della filiera agroalimentare, della grande distribuzione organizzata e della ristorazione, per ridistribuirle gratuitamente alle Strutture Caritative partners che aiutano le persone in stato di bisogno.Il Progetto “Più recupero, più vicino” intende sviluppare l'attività di reperimento di alimenti non utilizzati e incrementarne la quantità, attuando così un'azione dal doppio obiettivo: da un lato contrastare lo spreco alimentare e dall'altro intervenire sull'emarginazione attraverso iniziative di inclusione sociale delle fasce più deboli della popolazione.Il progetto coinvolge 382 strutture caritative e 141 punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata. I beneficiari diretti dell’iniziativa sono stimati in oltre 22.400.a titolo di liberalità, per sostenere il progetto “Più recupero, più vicino”,. Le obbligazioni, emesse da UBI Banca, hanno un taglio minimo di sottoscrizione pari a 1.000 euro, durata 3 anni, cedola semestrale, tasso annuo lordo pari a 0,65% (0,481% netto annuo). Possono essere sottoscritte dal 21 novembre 2019 al 27 dicembre 2019, salvo chiusura anticipata dell’offerta."I Social bond UBI Comunità sono strumenti utili ad alimentare percorsi di progettualità sostenibile e condivisa tra pubblico, privato e privato sociale, innovando il tradizionale schema di sostegno alle esigenze di chi è in difficoltà - ha dichiarato, Responsabile UBI Comunità di UBI Banca - . In particolare offrono ai risparmiatori privati l’opportunità di coniugare, con il proprio investimento, obiettivi economici individuali e obiettivi di riconosciuto valore e interesse comune".