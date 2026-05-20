Ubisoft in perdita per oltre 1,2 miliardi di euro. Ritorno a free cash flow positivo in due anni

(Teleborsa) - Ubisoft , multinazionale francese attiva nello sviluppo e pubblicazione di videogiochi, ha chiuso l'esercizio 2025-2026 (terminato il 31 marzo) con Net Bookings pari a 1.525 milioni di euro, in calo del 17% rispetto all'anno precedente, principalmente a causa di un calendario di nuove uscite meno dinamico. Il Gruppo ha raggiunto 36 milioni di utenti attivi mensili (MAU) e 129 milioni di utenti unici tra console e PC, dati stabili escludendo XDefiant. Nel quarto trimestre, le Net Bookings si sono attestate a 415 milioni di euro, 25 milioni in più rispetto alle previsioni, grazie a performance del catalogo arretrato superiori alle attese per i principali franchise del Gruppo e a un leggero aumento dei MAU; le prenotazioni nette sono diminuite del 54% su base annua, a causa di un confronto più favorevole che includeva l'uscita di Assassin's Creed Shadows e un aumento significativo degli utili derivanti dalle partnership.



Il fatturato IFRS 15 per il quarto trimestre 2025-26 si è attestato a 419,5 milioni di euro, in calo del 47,3% (o del 46,0% a tassi di cambio costanti) rispetto al quarto trimestre 2024-25. Il fatturato IFRS 15 per l'intero anno è stato pari a 1.395,7 milioni di euro, in calo del 21,8% (o del 19,9% a tassi di cambio costanti). L'utile netto non-IFRS attribuibile agli azionisti è stato pari a -1.240,3 milioni di euro, corrispondente a un utile per azione non-IFRS di -9,38 euro, rispetto a un utile netto non-IFRS attribuibile di -70,7 milioni di euro e a un utile per azione non-IFRS di -0,56 euro per il 2024-25.



Il Gruppo prevede un flusso di contenuti significativamente maggiore nel periodo 2027-2028 e 2028-2029 per i suoi principali marchi, tra cui Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon. Grazie a questo calendario di rilascio più serrato, all'accelerazione dei servizi Live, incluso Rainbow Six Siege, al portfolio riorientato e alla continua riduzione dei costi fissi, il Gruppo prevede un'importante ripresa con un ritorno alla generazione di Free Cash Flow positivo e a un EBIT non-IFRS positivo nel 2027-2028, e alla generazione di un solido Free Cash Flow nel periodo 2028-2029, con un Free Cash Flow cumulato positivo nel periodo compreso tra il 2026-2027 e il 2028-2029.



"L'anno fiscale appena trascorso è stato un anno di azioni decisive per Ubisoft - ha detto Yves Guillemot, co-fondatore e CEO - Abbiamo avviato una delle trasformazioni più ambiziose nella storia dell'azienda, costruendo un'organizzazione più focalizzata, agile e disciplinata, in grado di offrire costantemente esperienze di alta qualità ai giocatori attraverso un ritmo di rilascio sostenuto, supportando al contempo la creazione di valore nel tempo".



"Nell'anno fiscale 2026-27, proseguiremo e completeremo l'attuazione di questa trasformazione e continueremo a investire in vista di un ciclo di contenuti molto più solido e sostenuto - ha aggiunto - Pertanto, ci aspettiamo che quest'anno rappresenti un punto basso nella nostra traiettoria di Free Cash Flow, insieme a un calendario di rilascio più contenuto e ai costi di ristrutturazione".



"Questa trasformazione biennale comporta decisioni difficili e una performance finanziaria a breve termine deludente, ma credo fermamente che, nel complesso, queste azioni stiano posizionando Ubisoft in modo migliore per generare un Free Cash Flow sostenibile nel tempo", ha detto Guillemot.



(Foto: Onur Binay on Unsplash)

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