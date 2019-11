Wind Tre lancia Direct: lo store dedicato alla clientela business

(Teleborsa) -, brand dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, lanciadedicato ad. Lo store consentirà ai clienti Business di acquistare in rete prodotti e servizi, anche attraverso il supporto di consulenti dedicati, dalla fase di acquisto ai servizi post vendita e assistenza.Il servizio Direct è accessibile dal sito Wind Tre Business o tramite il numero verde 800.999.099 e permette ai clienti dicon il brand. Di qui il nome Direct. I clienti potranno infattile soluzioni migliori per la propria attività ed anche perfezionare e firmare un contratto direttamente online, con pochi e semplici passaggi, ma“Il nuovo canale online Direct rappresenta una grande innovazione nel mercato Business delle Telecomunicazioni. Coniuga soluzioni digitali con la consulenza diretta, garantendo una customer experience di alto livello, in linea con quanto già sperimentato con soddisfazione dai clienti in altre categorie di servizi", commenta, spiegando che l'idea è nata dalle esigenze manifestate dai clienti business di godere al conte22qmpo di autonomia e supporto.Con Direct è inoltre, che include Giga e minuti illimitati per garantire un "Business senza limiti" grazie alla Super Rete di Wind Tre, infrastruttura di ultima generazione con circa 20mila siti di trasmissione in tecnologia ‘5G-ready’ che consentono una maggiore qualità e velocità di trasmissione.