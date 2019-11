FS Italiane, migliaia di assunzioni nel 2019

(Teleborsa) - Ilsi conferma uno dei gruppi italiani a più alta intensità di lavoro ed una grande, che quest'anno hanno trovato un impiego nell'ambito delle società del Gruppo.un numero di gran lungadal Piano industriale 2019-2023. Nel dettaglio,ha assunto 1.908 giovani,1.824,631, le altre società del1.361. Fra le figure professionali richieste personale di bordo dei treni, agenti di vendita e assistenza e addetti alla manutenzione dei treni e dell’infrastruttura stradale e ferroviaria."Il Gruppo FS Italiane, in un momento di importanti trasformazioni come quello che stiamo vivendo, è chiamato a dare l’esempio perseguendo interessi di lungo periodo per il Paese, come il lavoro per i giovani", ha sottolineato, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane."Sono oltre 5.700 i giovani assunti nel 2019. Persone scelte perdel servizio, soprattutto nel, per semplificare la vita quotidiana dei pendolari. È questo l’impegno concreto del Gruppo FS per definire un nuovo. È nostra responsabilità valorizzare i giovani, le loro capacità e competenze, affinché diventino a loro volta fonti di valore, protagonisti e costruttori del bene comune".