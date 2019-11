Punta al rialzo la performance dei mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli acquisti diffusi che interessano anche Piazza Affari. A fare da assist ai listini azionari sono ledel consigliere americano per la sicurezza nazionale,, che ha ipotizzato un iniziale accordo entro fine anno.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,102. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 57,71 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +151 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,16%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,43%. Denaro su, che registra un rialzo dello 0,84%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,36%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,6%.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,08%),(+1,04%) e(+0,93%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 3,66% sulla notizia della presa in consegna del collegamento Western Link da parte del cliente.Vola, con una marcata risalita del 2,01% dopo la conferma di contatti con il suo partner Koç Group in merito a una potenziale evoluzione dell'attuale joint venture in Turchia, nell'ambito del nuovo piano strategico.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,16%.Buona performance per, che cresce dell'1,06%.Dal lato dei ribassi, tentennacon un modesto ribasso dello 0,74%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,64%.Tra i(+3,56%),(+2,52%),(+2,45%) e(+2,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su-3,85% e-2,76%: la società SATAP, parte del Gruppo SIAS/ASTM ha fatto sapere che è stata ripristinata la normale operatività dell'Autostrada A21-Torino Piacenza , colpita ieri da un crollo a causa del maltempo.