Punta al rialzo la performance dei mercati europei sostenuta dagli sviluppi in Medioriente

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, in scia alle buone notizie che vengono dal Medio Oriente
. Martedì il presidente Usa Donald Trump
ha prorogato di due settimane
il cessate il fuoco con l'Iran, affermando che la proroga era giustificata dalla "grave spaccatura
" del governo di Teheran. Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco, che in precedenza aveva annunciato sarebbe terminato mercoledì, continuerà "fino a quando" i leader e i rappresentanti iraniani non presenteranno una "proposta unitaria" per porre fine alla guerra
con gli Stati Uniti e Israele. L'annuncio del Presidente è giunto dopo le notizie secondo cui il previsto viaggio del Vicepresidente J.D. Vance
in Pakistan per un secondo round di colloqui di pace con i funzionari iraniani era stato sospeso
.
Sulla piazza milanese
avvio deciso per Saipem
e Prysmian
, mentre le vendite colpiscono in particolare Amplifon
e Moncler
all'indomani della diffusione dei dati sulle vendite del primo trimestre
.
Sul fronte macroeconomico
, i dati sull'inflazione del Regno Unito
mostrano un balzo al 3,3% a marzo, in linea con le aspettative degli economisti e in aumento rispetto al 3% del mese precedente. Le autorità hanno affermato che l'aumento dei costi del carburante connesso alla guerra in Iran ha contribuito a spingere i prezzi al rialzo.
Prosegue intanto la stagione delle trimestrali, con i conti, tra le altre, di L'Oréal
, ABB
, EssilorLuxottica
, Nordea Bank
, Danone
e Carrefour
.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,175. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.770,8 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,22%.
Lo Spread
migliora, toccando i +74 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,73%. Tra i mercati del Vecchio Continente
bilancio positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,51%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,05%, e sostanzialmente tonico Parigi
, che registra una plusvalenza dello 0,28%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,31%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 50.575 punti.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,55%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,44%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Prysmian
(+2,60%), Saipem
(+1,91%), Stellantis
(+1,22%) e STMicroelectronics
(+1,14%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler
, che prosegue le contrattazioni a -2,78%.
Soffre Amplifon
, che evidenzia una perdita dell'1,67%.
Fiacca DiaSorin
, che mostra un piccolo decremento dell'1,42%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Safilo
(+5,94%), Intercos
(+2,62%), Technoprobe
(+2,09%) e Alerion Clean Power
(+1,81%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ariston Holding
, che continua la seduta con -1,56%.
Discesa modesta per Ferretti
, che cede un piccolo -0,98%.
Pensosa D'Amico
, con un calo frazionale dello 0,84%.
Tentenna Ascopiave
, con un modesto ribasso dello 0,59%.