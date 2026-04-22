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Punta al rialzo la performance dei mercati europei sostenuta dagli sviluppi in Medioriente

Commento, Finanza, Spread
Punta al rialzo la performance dei mercati europei sostenuta dagli sviluppi in Medioriente
(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, in scia alle buone notizie che vengono dal Medio Oriente. Martedì il presidente Usa Donald Trump ha prorogato di due settimane il cessate il fuoco con l'Iran, affermando che la proroga era giustificata dalla "grave spaccatura" del governo di Teheran. Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco, che in precedenza aveva annunciato sarebbe terminato mercoledì, continuerà "fino a quando" i leader e i rappresentanti iraniani non presenteranno una "proposta unitaria" per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti e Israele. L'annuncio del Presidente è giunto dopo le notizie secondo cui il previsto viaggio del Vicepresidente J.D. Vance in Pakistan per un secondo round di colloqui di pace con i funzionari iraniani era stato sospeso.

Sulla piazza milanese avvio deciso per Saipem e Prysmian, mentre le vendite colpiscono in particolare Amplifon e Moncler all'indomani della diffusione dei dati sulle vendite del primo trimestre.

Sul fronte macroeconomico, i dati sull'inflazione del Regno Unito mostrano un balzo al 3,3% a marzo, in linea con le aspettative degli economisti e in aumento rispetto al 3% del mese precedente. Le autorità hanno affermato che l'aumento dei costi del carburante connesso alla guerra in Iran ha contribuito a spingere i prezzi al rialzo.

Prosegue intanto la stagione delle trimestrali, con i conti, tra le altre, di L'Oréal, ABB, EssilorLuxottica, Nordea Bank, Danone e Carrefour .

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,175. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.770,8 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,22%.

Lo Spread migliora, toccando i +74 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,73%.

Tra i mercati del Vecchio Continente bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,51%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,05%, e sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,28%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,31%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 50.575 punti.

In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,55%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,44%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Prysmian (+2,60%), Saipem (+1,91%), Stellantis (+1,22%) e STMicroelectronics (+1,14%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler, che prosegue le contrattazioni a -2,78%.

Soffre Amplifon, che evidenzia una perdita dell'1,67%.

Fiacca DiaSorin, che mostra un piccolo decremento dell'1,42%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Safilo (+5,94%), Intercos (+2,62%), Technoprobe (+2,09%) e Alerion Clean Power (+1,81%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ariston Holding, che continua la seduta con -1,56%.

Discesa modesta per Ferretti, che cede un piccolo -0,98%.

Pensosa D'Amico, con un calo frazionale dello 0,84%.

Tentenna Ascopiave, con un modesto ribasso dello 0,59%.
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