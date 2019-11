IPO Sanlorenzo, capitalizzazione post aumento fino a 656 milioni

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Fissato il prezzo dell' IPO di Sanlorenzo, azienda che costruisce yacht e che ha fatto richiesta di quotazione sul segmento Star di Piazza Affari.L'offerta parte domani, 27 novembre, ed il prezzo è stato indicato tra 16 e 19 euro per azione, corrispondenti ad una capitalizzazione totale, post aumento, tra 552 e 656 milioni di euro, a fronte di una valorizzazione attuale tra i 480 e i 570 milioni.Nell’ambito dell’Offerta, Banca IMI (Gruppo), BofA Securities e Unicredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) agisce anche in qualità di Sponsor per l’ammissione alla quotazione delle Azioni.