Poco mossi i mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

vendite al dettaglio

costruzioni

materie prime

utility

Buzzi Unicem

Tenaris

Azimut

Telecom Italia

Hera

Italgas

Intesa Sanpaolo

Enel

Carel Industries

RCS

Sias

MARR

Banca Ifis

Salini Impregilo

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -confermando l'atteggiamento prudente del'avvio, con gli investitori in attesa di sviluppi dal negoziato commerciale tra USA e Cina.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,102. Poco mosso anche l', che prosegue la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.458 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,21%.Aumenta di poco lo, che si porta a +153 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,17%., scambia con un -0,22%. Senza slancio, che negozia con un +0,07%.è stabile -0,08%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 23.465 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,22%),(+1,68%) e(+1,15%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,45%.di Milano, troviamo(+1,38%),(+1,22%),(+1,11%) e(+1,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,80%.Tentenna anche, che cede lo 0,76%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,68%.Si muove sotto la parità, in linea con il listino, nel giorno in cui ha alzato il velo sul piano industriale al 2022 Tra i(+5,04%),(+4,98%),(+3,93%) e(+3,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,79%.scende dell'1,31%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,90%.