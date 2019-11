Mercato americano chiude positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

beni di consumo secondari

materiali

energia

Merck & Co

Procter & Gamble

Walt Disney

Coca Cola

Walgreens Boots Alliance

Pfizer

Apple

American Express

Bed Bath & Beyond

Altera

Intuit

Discovery

Dollar Tree

NetApp

Tesla Motors

Western Digital

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 28.121,68 punti; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,22%, portandosi a 3.140,52 punti. Senza direzione il(+0,17%); guadagni frazionali per lo(+0,2%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,82%),(+0,81%) e(+0,52%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,01%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,89%),(+1,45%),(+1,26%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,71%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,03%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,78%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,70%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,71%),(+3,52%),(+3,43%) e(+3,37%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -15,24%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,42%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,21%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,11%.