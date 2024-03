Pioggia di acquisti a Wall Street in attesa di nuovi dati macro

Dow Jones

CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) -, che porta a casa un guadagno dell'1,22% sul, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 5.248 punti. In moderato rialzo il(+0,39%); come pure, leggermente positivo l'(+0,66%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+2,75%),(+1,60%) e(+1,44%).Gli investitori attendono i dati sulle richieste di disoccupazione, sul prodotto interno lordo e sulla fiducia dei consumatori che verranno pubblicati. Anche se il mercato sarà chiuso a causa delSanto, verranno pubblicati i dati economici legati al reddito personale, alla spesa dei consumatori e alle spese per consumi personali.Al top tra i(+4,99%),(+4,24%),(+2,38%) e(+2,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,42%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,56%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,25%),(+5,93%),(+4,24%) e(+3,90%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,50%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,50%.scende del 2,35%.