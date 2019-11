Appuntamenti e scadenze del 28 novembre 2019

(Teleborsa) -EBA - European Banking Authority - L'Autorità bancaria europea organizza a Parigi, l'8° Workshop annuale di ricerca - Il futuro degli stress test nel settore bancario - approcci, governance e metodologieCNA - Premio Cambiamenti 2019 - Si svolge a Roma, al "Nazionale Spazio Eventi", la quarta edizione del "Premio Cambiamenti", il concorso nazionale dedicato alle giovani imprese innovative organizzato dalla CNABanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in ItaliaCredito al Credito 2019 - Il convegno, promosso dall'Abi, si svolge a Milano e coinvolge autorevoli esperti di Istituzioni, banche, imprese e le principali Associazioni di Imprese e dei Consumatori, per approfondire gli ultimi dati sul credito erogato e le iniziative di sostegno dell’industria bancaria al mercato retail e delle PMIStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i