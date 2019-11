Costa Crociere e FlixBus siglano partnership per collegamenti ai porti d'imbarco

(Teleborsa) - Una nuovafrapermetterà ai croceristi di raggiungere ancor più facilmente le città in cui si imbarcheranno sulle navi Costa per le loro vacanze. Grazie a questa novità, durante la, è possibile(solo andata, o andata/ritorno) da una delle tante città europee servite da Flixbus verso la stazione più vicina al porto d’imbarco.La partnershipda cui partono le navi da crociera Costa. Sono coinvolti tredici porti italiani, come ad esempio Bari, Civitavecchia, Genova, Napoli, Palermo e Savona. E altre dieci destinazioni nel resto d’Europa: Amsterdam, Amburgo, Barcellona, Bremenhaven, Copenhagen, Kiel, Marsiglia, Rostock (Warnemunde), Stoccolma, Valencia.Negli ultimi anni, FlixBus ha creato la rete di collegamenti di autobus a lunga percorrenza più estesa d’Europa, con oltre 400mila collegamenti al giorno verso tutte le sue destinazioni in 30 Paesi. Lavorando in partnership con FlixBus,