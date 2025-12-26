Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 20:31
25.667 +0,04%
Dow Jones 20:31
48.640 -0,19%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

New York: andamento negativo per Royal Caribbean Cruises

Migliori e peggiori, Trasporti, Turismo
New York: andamento negativo per Royal Caribbean Cruises
(Teleborsa) - Composto ribasso per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo, in flessione del 2,47% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Royal Caribbean Cruises, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Royal Caribbean Cruises è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 291,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 282,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 299,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```