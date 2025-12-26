New York: andamento negativo per Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Composto ribasso per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo
, in flessione del 2,47% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Royal Caribbean Cruises
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Royal Caribbean Cruises
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 291,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 282,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 299,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)