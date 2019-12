Intesa Sanpaolo sostiene Consorzio PAN. Grandi: "Focus su sociale e sostenibilità"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "sostiene il Consorzio PAN sin dalle sue origini perché è un interlocutore serio che offre una rete di servizi qualificati e diversificati per aiutare le famiglie nelle difficoltà quotidiane".E' quanto affermato da, Presidente Consorzio Pan e Chief Governance Officer di Intesa Sanpaolo, intervenendo al convegno sui servizi all'infanzia 0-6 organizzato dal Consorzio Pan - Investire sul futuro. Sfide, Opportunità, Pratiche, a cui ha partecipato anche, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia."Il Gruppo - ha sottolineato - anche grazie all'esperienza dioggi diventata Direzione Impact di Intesa Sanpaolo, ha ereditato un modo diverso di fare banca, che consiste in numerose iniziative in ambito sociale, capillari sul territorio, e un modo di essere presenti a fronte delle esigenze delle persone"."Le iniziative con il Consorzio PAN - ha concluso Grandi - sono in continuità con questa evoluzione di Intesa Sanpaolo in una banca d’impatto, trasformazione fortemente voluta dal CEOche ha deciso di dedicare a questi temi un appuntamento annuale per condividere con tutti gli stakeholder i pilastri del Gruppo in ambito di sostenibilità, sociale e ambientale".