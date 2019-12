Mediaset sottotono guarda all'udienza del 6 dicembre

Mediaset

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione dell'1,11%.Il Gruppo del Biscione e i francesi dicontinuano a trattare per trovare un'intesa da portare in Tribunale per dirimere la questione MFE, l'holding con sede non fiscale in Olanda nella quale Mediaset concentrerà attività e partecipazioni. Nel frattempo, il giudice del Tribunale di Milano Elena Riva Crugnola ha deciso di fissare una, dopo il fallimento di conciliazione della scorsa settimana , per pronunciarsi sulla richiesta da parte di Vivendi e del trust Simon di sospendere la delibera dall'assemblea straordinaria di Mediaset dello scorso 4 settembre relativa alla creazione della holding MFE.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento delsubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,65 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,696. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,634.