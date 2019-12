Piano nazionale energia, audizione di Delfanti alla Camera

(Teleborsa) - Per, come previsto entro il 2030, èin modo daper 4,5 GW di sistemi di accumulo elettrochimici distribuiti e di 6 GW centralizzati.È quanto indicato da- Ricerca sul Sistema Energetico, inalla XL'audizione fa parte dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento dellaLo scenario delineato da RSE prevede uno sviluppo del sistema energetico al 2030 con unche riguarda, per la gran parte, il- con una potenza installata, che passa dai 20 GW attuali a 50 GW - e l', da 12 a 17,5 GW.Gli aumenti incrementi, secondo RSE, necessitano però unada fonti rinnovabili non programmabili in caso di overgeneration.In particolare, i modelli elaborati prevedono di inserire 4,5 GW di sistemi di accumulo elettrochimici distribuiti e di 6 GW centralizzati quali batterie di grande taglia e impianti idroelettrici a pompaggio."Sono altresì- ha detto Maurizio Delfanti - per garantire. Occorre anchee la, con l'obiettivo di stimolare anche l'impiego di capitali privati".RSE ha mostrato ancheche si affiancano agli studi di scenario sulla transizione energetica. Tra questi si segnalano le, nell'ottica di favorire l'adozione di sistemi decentralizzati che favoriscano l'impiego da fonti rinnovabili intermittenti.Un ulteriore progetto di ricerca sul quale si concentra l'impegno di RSE riguarda l'utilizzo di veicoli elettrici in modalità Vehicle-to-Grid (V2G), per sfruttare la potenziale capacità di accumulo da parte delle batterie del parco di veicoli, previsto in rapida espansione, per poter fornire servizi a vantaggio della stabilità della rete.