Wall Street parte con la rincorsa su possibilità accordo USA-Cina

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

beni industriali

materiali

DOW

United Health

3M

Johnson & Johnson

Texas Instruments

Tripadvisor

Analog Devices

Nxp Semiconductors N V

Illumina

Biogen

(Teleborsa) - Wall Street avvia gli scambi in discreto rialzo, sostenuta dalla notizia relativa all'accorciamento dei tempi per un accordo USA-Cina sul commercio . Questa possibilità è stata accolta con euforia dagli operatori, che hanno snobbato anche il pessimo dato di ADP sull'occupazion e.A New York, l'indicesta mettendo a segno un +0,62%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea lo, che si porta a 3.110,73 punti. Ben impostato il(+0,65%), come l'S&P 100 (0,6%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,98%),(+0,92%) e(+0,81%).del Dow Jones,(+1,84%),(+1,57%),(+1,42%) e(+1,41%).Tra idel Nasdaq 100,(+2,46%),(+2,36%),(+2,12%) e(+2,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,73%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,64%.