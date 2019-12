CDP, Fondo Italiano d'Investimento: nominati AD e Presidente

(Teleborsa) - Cambiamenti al vertice del, che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.Il nuovo Consiglio , che rimarrà in carica per il prossimo triennio, è ora composto daNominati anche i componenti del Collegio Sindacale, composto da Marco Tani (Presidente); Giovanni La Croce (Sindaco Effettivo); Carlotta Mugnai (Sindaco Effettivo); Francesca Adelina Alice Monti (Sindaco Supplente) e Cristiano Zanella (Sindaco Supplente).L’Assemblea degli azionisti ha ringraziato il Presidente e l’Amministratore Delegato uscenti, Innocenzo Cipolletta e Carlo Mammola, per il lavoro svolto durante il mandato e per i risultati conseguiti.