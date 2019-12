Mercati positivi. A Milano brilla il lusso

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

beni per la casa

viaggi e intrattenimento

chimico

Moncler

Ferragamo

Leonardo

Prysmian

Poste Italiane

Fiat Chrysler

Exor

Tod's

Tamburi

Brunello Cucinelli

Carel Industries

ERG

Fincantieri

IMA

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -, compresa la piazza di Milano dove il denaro investe il settore del lusso, in particolare il titolo Moncler, oggetto di interesse da parte dei francesi di Kering Più in generale, il clima resta ottimista su un possibile accordo commerciale USA-Cina per fine mese.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. L'è sostanzialmente stabile su 1.474,9 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che scende a 58,18 dollari per barile, nel giorno del 177° Meeting della Conferenza OPEC a Vienna.Invariato lo, che si posiziona a +160 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,30%.mostra una performance pari a -0,17%. Poco mossa anche-0,18% mentreregistra una plusvalenza dello 0,34%., con ilche si attesta a 23.066 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+6,01%),(+0,58%) e(+0,55%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 9,63%. Sulla sua scia, brilla, con un forte incremento (+5,39%).Guadagno moderato per, che avanza dello 0,87%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,78%.Dal lato dei ribassi,, scambia con un -0,86%.Nervosa, che cede lo 0,79% finita nel mirino del fisco italiano . Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,35%),(+2,97%),(+2,41%) e(+1,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,03%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,33%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,96%.