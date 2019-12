ENAC, il Presidente Zaccheo riceve premio "100 Eccellenze Italiane"

(Teleborsa) - Il, ha ricevuto ieri, 5 dicembre, il premio "100 Eccellenze Italiane" consegnato nell'ambito dell'evento di presentazione della quinta edizione del volume "100 Eccellenze Italiane" che si è svolto in Campidoglio.L'iniziativa intende celebrare l'Italia premiando persone che rappresentano un'eccellenza per il nostro Paese in vari ambiti, tra cui istituzioni, industria, sport, scienza, medicina, arte, e altri settori.Il presidente Zaccheo ha ricevuto il, per i ruoli ricoperti di rilievo nazionale e internazionale.