Made in Italy, un viaggio filatelico per conoscere le eccellenze italiane

Una iniziativa congiunta di Poste Italiane, LUISS Guido Carli e Luiss Business School con il patrocinio del MIMIT

(Teleborsa) - Si apre oggi a Roma la mostra dedicata ai francobolli del Made in Italy, allestita da Poste Italiane in collaborazione con la LUISS Guido Carli e la Luiss Business School. La mostra - un viaggio filatelico tra alcuni dei francobolli che hanno fatto la storia del Paese - è stata allestita nel chiostro dell’Ateneo presso la sede di viale Romania.



L'inaugurazione è avvenuta oggi in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, alla presenza di rappresentanti dell’Università, di Poste Italiane e di alcune delle aziende coinvolte. Sono intervenuti Giorgio Fossa, Presidente Luiss, Maurizio Tarquini, Direttore Generale Confindustria, Giovanni Machetti, Responsabile Poste Italiane - Filatelia e Fausta Bergamotto, Segretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



Il francobollo rappresenta da sempre una narrazione istituzionale e storica delle eccellenze italiane: questa esposizione vuole raccontare il Made in Italy attraverso alcune delle aziende italiane più rappresentative, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la creatività, l’ingegno e l’identità produttiva italiana, promuovere le eccellenze manifatturiere, artigianali e culturali del Paese, e sensibilizzare le nuove generazioni sulle professioni ad esse legate.



La mostra "Il Made in Italy in formato francobollo", che ha ricevuto il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sarà aperta al pubblico nei prossimi due fine settimana, sabato e domenica 18-19 e 25-26 aprile. L’esposizione si sviluppa in un percorso di forte impatto: ognuno dei sedici pannelli espositivi presenta un ingrandimento dell’emissione filatelica dedicata a un’azienda, quale riconoscimento del valore e del contributo offerto al sistema economico e culturale nazionale ed è accompagnato da un oggetto iconico e rappresentativo dell’azienda stessa; attraverso poi l’utilizzo di un QR code sarà possibile accedere a un contributo digitale relativo a ciascun francobollo. Per l’occasione sono stati realizzati anche una cartolina dedicata e un annullo speciale che saranno disponibili per tutti i visitatori della mostra.



Protagonisti della mostra sono: Amerigo Vespucci, Bialetti, Borghi più belli d’Italia, Bronzi di Riace, Confindustria, Costituzione e diritto di voto alle donne, Ducati, Ferrero, Frecce Tricolori, Gucci, Il Sole 24 Ore, Lavazza, Luiss, Martini, Milano Cortina – Giochi Olimpici, Moto Guzzi, Pineider, Pino Daniele, Poste Italiane, Thun e Trenitalia.

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