ENAC, premiati vincitori borse di studio Giuseppe Carrabba

(Teleborsa) - I premi di laurea istituiti dall'e dall'per onorare la memoria di, Direttore Centrale Regolazione Aerea, prematuramente scomparso nel 2018, sono stati vinti da. La consegna è avvenuta oggi (6 dicembre 2019) a Palermo per mano del Presidente dell’ENACe del Direttore GeneraleSi tratta di un’iniziativa voluta dall'ENAC per perseguire l’impegno di Carrabba quale divulgatore della cultura aeronautica e punto di riferimento per lo sviluppo dell’innovazione tecnologica nel settore aerospaziale e nell'attività di ricerca.A tal fine, l'ENAC ha messo a disposizione un premio di laurea di 10.000 euro, da suddividersi in due borse di pari importo, destinate ai Laureati Magistrali in Ingegneria Aerospaziale dell'Università degli Studi di Palermo, istituto presso il quale Daniele Carrabba aveva conseguito il suo titolo accademico.