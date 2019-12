Osservatorio mercato immobiliare: nel III trimestre vendite in crescita del 5%

(Teleborsa) - Ancheproseguendo una crescita che non si arresta dal 2014.risultando superiore a quello registrato nel trimestre precedente (+3,9%). È quanto emerge dalleI tassi di crescita più elevati si sono registrati al Nord, rispettivamente con il, dove si concentra ile con ilt (che, in termini di volumi assoluti scambiati, ha superato la macroarea Centro);Nel terzo trimestre – si legge nel Rapporto – sono stati ia presentare una(+5,9% alla scala nazionale, contro il +4,5% dei comuni minori), per effetto soprattutto delle dinamiche registrate nel Nord Ovest (dove il tasso di crescita dei capoluoghi è quasi doppio); in ogni caso, in nessuna disaggregazione territoriale si hanno tassi negativi.Sostanzialmente analoghi sono i dati relativi alledove il tasso più alto si è registrato, tuttavia, nel Nord Est, anche per effetto di un significativo incremento della superficie media degli immobili scambiati (+1,6 m2, che portano il dato medio a 116,2 m2, il valore più alto tra i cinque rilevati).confermano una generale tendenza all'espansione dei volumi delle compravendite: particolarmente rilevante, in considerazione delle dimensioni del relativo mercato, il tasso registrato a, inferiore soltanto a quello di; asi è avuto l'per quanto più contenuto rispetto al -9,1% del trimestre precedente.In termini assolutirestano imentreè l'unica città ad aver presentato, in questo trimestre, unseppure ancora positivo.