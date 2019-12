Giubileo Lauretano, iniziato il viaggio della Madonna di Loreto fra gli aeroporti

(Teleborsa) - È iniziata oggi 9 dicembre dall'laprevista dal, presentato in Vaticano la scorsa settimana e concesso dalin occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aeronauti e del mondo dell'aviazionedella Madonna di Loreto sarannointerofino al 10 dicembre 2020 secondo il programma definito.Ieri, 8 dicembre,, c'è stata la, presieduta dal Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente dell'ENACe il Direttore Generale, sono tra le Istituzioni e rappresentanti del settore che coordinano una parte delle iniziative secondo un programma prefissato. Leper farvi ritorno nel dicembre 2020: la statua che visiterà gli aeroporti nazionali è partita su un velivolo messo a disposizione dall'Aeroclub di Ancona per raggiungeredel suo lungo viaggio, dove rimarrà fino al 22 dicembre. Fra gli altri aeroporti che partecipano all'iniziativa Bari, Bergamo Orio al Serio, Cagliari, Catania, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Roma Fiumicino, Torino Caselle, Trieste Ronchi dei Legionari, Venezia, Verona Villafranca e altri scali quali Bologna, Firenze, Genova, Perugia, Reggio Calabri che hanno fornito ospitalità in un’area dedicata. Negli aeroporti coinvolti sono previste cerimonie di accoglienza per l’arrivo e la partenza della statua.per partire domani, 10 dicembre,su un volo, mentre unaIn occasione della partenza odierna da Ancona per l'ENAC ha partecipato, Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro e responsabile degli aeroporti di Ancona e Pescara che ha accompagnato il viaggio della statua della Madonna Pellegrina tra i due scali.