Lusso sempre più condizionato dai social. La "famiglia" Facebook indica trend

Facebook

(Teleborsa) -, portandolo alla portata di tutti, grazie alla sempre più intensa interazione online che porta alla scoperta ed al l'acquisto di capi di alta gamma, accessori e gioielli.A rivelarlo è unosu un campione di 4.500 persone, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, in 6 mercati - Stati Uniti, Francia, Italia, Regno Unito, Hong Kong e Giappone. L’indagine ha analizzato con particolare attenzione la, che comprende la(fino ai 22 anni) ed i(23-34 anni) oltre ai(chi hafatto acquisti per almeno 10 mila dollari nell'ultimo anno).Dall'indagine è emerso che iquali, Instagram, Messenger e WhatsApp: a livello, ildegli appassionati del lusso utilizza la famiglia delle app di Facebook, una percentuale che cresce ulteriormente in, attestandosi al. In generale, chi compra prodotti di lusso è sempre più connesso, dispone di oltre 3 device digitali e passa in media quasi 17 ore a settimana online.circadi beni di lusso a livello globaledal digitaleanche senell'80% dei casi. In, ildei consumatori di beni di lusso ha trovato ispirazione grazie ai prodotti Facebook, mentre in, i processi di acquisto dei beni di lusso vedono l’utilizzo di un’app della famiglia Facebook neldei casi. L’Italia si attesta, quindi, al primo posto in Europa per l’utilizzo delle app della famiglia Facebook nei processi di acquisto dei beni di lusso, seguita da UK (30%) e dalla Francia (26%)., che si confermano le due piattaforme cruciali dove le persone scoprono nuovi prodotti, traggono ispirazione e fanno ricerche:ha cercato o scoperto un prodotto attraverso queste due piattaforme social. Lo studio evidenzia però un: Facebook è considerato il luogo ideale per ricevere consigli, connettersi con brand e aziende e trovare informazioni personalmente rilevanti, mentre Instagram è la piattaforma preferita per scoprire le ultime tendenze, entrare in contatto con influencer, celebrità e aziende e trovare contenuti divertenti con messaggi e storie creative.