Safilo compra californiana Blenders Eyewear

Safilo

(Teleborsa) - Il Gruppoha acquisitodella società californiana Blenders Eyewear LLC dal fondatore e proprietario dell’azienda.Fondato a San Diego nel 2012 da Chase Fisher, Blenders Eyewear ha lanciato un’innovativa piattaforma ecommerce con competenze digitali e social uniche e distintive, registrando una crescita rapida e profittevole grazie a capacità digitali di altissimo livello., a cui si è di recente aggiunta l’apertura del primo flagship store Blenders a San Diego.Nel 2019 la società prevede di realizzare vendite nette per circa 42 milioni di dollari, interamente generate negli Stati Uniti e in crescita del 40% circa rispetto all'anno precedente, con una CAGR a 3 anni del 175%.e di dare il benvenuto nel Gruppo Safilo a Blenders Eyewear,apportando un business innovativo e in rapida crescita, incentrato su ecommerce, D2C e omni-channel, focalizzato sugli Stati Uniti, che restano per noi un mercato chiave" - ha dichiaratoLa partecipazione di controllo del 70% nella società è stata acquisita sulla base di una(Enterprise Value per il 100% della Società). Il corrispettivo da versare al closing è soggetto ai consueti aggiustamenti di prezzo. Il closing dell’operazione è soggetto a condizioni sospensive, tra cui alcune legate alle attività della società.che, in base alle previsioni contrattuali, è soggetta ad usuali opzioni put e call reciproche esercitabili a partire dal 2023. Chase Fisher rimarrà CEO di Blenders Eyewear, che continuerà a gestire da San Diego., controllato da HAL Holding N.V, per un importo di 30 milioni di euro, che verrà erogato in prossimità del closing dell’operazione.