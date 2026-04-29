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Piazza Affari: si concentrano le vendite su Safilo
Migliori e peggiori
,
In breve
29 aprile 2026 - 12.30
Ribasso composto e controllato per il
produttore di occhiali da sole e da vista
, che presenta una flessione del 2,94% sui valori precedenti.
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