Piazza Affari: calo per Safilo

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di occhiali da sole e da vista , che passa di mano con un calo del 2,94%.



Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico della big dell'occhialeria mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,582 Euro con area di resistenza individuata a quota 1,688. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,544.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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