Terremoto Toscana, ancora bloccato traffico ferroviario nodo Firenze

(Teleborsa) - Grande paura per uno sciame sismico nella notte con epicentro tra Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. La scossa più importante è stata registrata intorno alle 4.30 con magnitudo rilevato dall'INGV di 4,5 gradi.L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 9 chilometri. Oggi. In seguito alle scosse di terremoto è stato sospeso il traffico ferroviario nel nodo di Firenze, in via precauzionale, per consentire(FS Italiane).tra Firenze e Bologna. Le linee interessate sono le seguenti: Firenze - Bologna AV; Firenze - Prato convenzionale; Firenze - Arezzo direttissima e convenzionale; Firenze - Borgo San Lorenzo via Vaglia e via Pontassieve; Prato - Pistoia; Firenze - Empoli - Pisa.