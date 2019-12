Trasporti: in arrivo rincari su traghetti per Tir e rimorchi

(Teleborsa) - Carburante senza zolfo e più costoso. È questa la causa dellaCome comunicato dalai propri clienti, verrà effettuato un "motivato con la necessità di sostenere l'adeguamento alla nuova direttiva europea sulla riduzione del tenore di zolfo sui combustibili liquidi utilizzati sulle navi.Ilin vigore dall'inizio del prossimo anno, imporrà unacome il normale gasolio. Se, fino ad oggi, le compagnie di navigazione hanno potuto utilizzare nel Mediterraneo un carburante contenente fino al 3,5% di zolfo, dal 2020 saranno obbligate ad usarne uno più costoso contenente solo loDa qui laL'Environmental Sulphur Surcharge IMO 2020 saràLa notizia ha subito creatodove diverse forze politiche hanno sollecitato un "immediato intervento della Regione". "Una stangata per gli autotrasportatori sardi – protestache preannuncia una segnalazione all'Autorità garante del mercato e della concorrenza –.Gli incrementi saranno dida moltiplicare per. Ovvero, che sino ad oggi costava in media, 400 euro. Il ministro dei Trasporti deve immediatamente intervenire per bloccare questo nuovo salasso ai danni dell'economia sarda".Per affrontare questo nuovo limite – spiega Pili –passare a combustibili con basso contenuto di zolfo, installare degli scrubber, oppure convertire le navi, o le flotte, all'utilizzo di gas naturale liquefatto (Gnl). Il mancato adeguamento delle navi porta ad una scelta obbligata: utilizzare combustibili a basso contenuto di zolfo che costano, però, quasi il triplo di quello attuale".