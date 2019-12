ENAC, Direttore Generale Quaranta a riunione Commissione Europea su trasporto aereo e mobilità

(Teleborsa) - Il, ha partecipato ieri, 9 dicembre, a Bruxelles, alla, aperta dal Direttore Generale per la Mobilità e i Trasporti della Commissione, Henrik Hololei.dai responsabili dell’aviazione civile di tutta Europa hanno riguardato soprattuttoLa strategia europea per lafinalizzata a conseguire in Europa, per gli aspetti del trasporto aereo, un impatto climatico zero entro il 2050. Si tratta di un obiettivo che include diverse misure tra cui: l’avvio imminente della fase pilotadel CORSIA - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (schema internazionale di compensazione e riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dall’aviazione civile); l’utilizzo di carburanti sostenibili dal punto di vista ambientale; la tassazione delcombustibile fossile; la modernizzazione del Single European Sky.Lanumero 261 del 2004 sui diritti dei passeggeri con riferimento, in particolare, agli aspetti contenuti nel Reflection Paper in materia, emesso dalla Presidenza del Consiglio UE.L'iter di(Single European Sky 2+) e le relative norme di esecuzione, a valle di quanto discusso nel Consiglio dei Ministri dei Trasporti UE che si è tenuto il 2 dicembre scorso, nonché le prossime attività di sviluppo del programma SESAR (Single European Sky ATM Research) per l’ammodernamento tecnologico del Cielo Unico Europeo.Laintorno e all'interno degli aeroporti.I requisiti di certificazione degli aeromobili supersonici e la regolamentazione delle operazioni ad alta quota, in coordinamento con Eurocontrol.