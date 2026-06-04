PNRR: Ue eroga all'Italia 12,8 miliardi, è nona tranche

Il nostro Paese raggiunge l'85% dei fondi stanziati, 194,4 miliardi in tutto

(Teleborsa) - La Commissione europea ha erogato 12,8 miliardi di euro all'Italia, segnando il nono pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza (Pnrr). L'erogazione - spiega la Commissione in una nota - fa seguito alla nona richiesta di pagamento presentata dall'Italia il 30 dicembre 2025 e approvata dalla Commissione il 29 aprile 2026.



A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di procedere con questo versamento, la Commissione ha adottato una decisione di pagamento e ha sbloccato i fondi.



Il piano di ripresa e resilienza complessivo dell'Italia è finanziato con 194,4 miliardi di euro (71,8 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti). Come per tutti gli Stati membri, i pagamenti all'Italia nell'ambito del Pnrr sono basati sui risultati e subordinati alla corretta attuazione del suo piano di ripresa e resilienza. Con questo nono pagamento, l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati per il proprio piano di ripresa e resilienza.



"La Commissione europea ha erogato all’Italia 12,8 miliardi di euro nell’ambito del PNRR e di NextGenerationEU. Risorse che finanziano riforme e investimenti in settori strategici per il futuro del Paese: pubblica amministrazione, giustizia, lavoro, istruzione, ricerca, sanità, energia, mobilità sostenibile e sostegno alla competitività. Con questa nona rata, l’Italia raggiunge l’85% delle risorse previste dal Piano. Un risultato importante che conferma il percorso di attuazione del PNRR e il suo contributo alla crescita e alla modernizzazione dell’Italia”, afferma su X il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto.

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