Porti italiani, la Commissione europea vuole tassarli

(Teleborsa) -ha incontrato il. Al centro, la richiesta avanzata dalla Commissione europea di applicare ilOltre al, all’incontro hanno partecipato anche il segretario generale di Conftrasporto, i presidenti di Federlogistica, di Federagenti, e il segretario generale di Angopi (Associazione nazionale gruppi ormeggiatori). Nel corso dell’incontro, gli esponenti di Conftrasporto hanno chiesto al ministro di poterper trovare una soluzione che mitighi la decisione della stessa Ue per le Autorità di sistema, delle quali va tenuta in considerazione la natura pubblica.. Qualunque sarà l’esito del confronto del nostro ministro in Europa su questo tema, per Confcommercio-Conftrasporto "è indispensabile evitare che la decisione della Commissione europea si traduca solo in maggiori costi per le imprese che operano all’interno dei porti".Durante il colloquio inoltre è stataper evitare estemporaneità, come ad esempio alcuni emendamenti presentati, che possono pregiudicare le prospettive di crescita dei porti, e che il Mit sia il regista e il garante della definizione dello spazio marittimo in previsione delle scadenze imminenti dettate dalla Commissione Europea". Inoltre la delegazione ha sottolineato "laanche attraverso un ruolo attivo di Art".Al termine dell’incontro, il vicepresidente di Confcommercio: "Abbiamo concordato con il ministro che i porti sono una risorsa imprescindibile della nostra economia, e che ogni iniziativa che ne mini la concorrenzialità in modo ingiustificato va contrastata. Il ministro, dal canto suo, ha confermato che sul tema è in corso una riflessione all’interno del ministero per meglio rispondere alla Commissione europea".