Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,38%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità lo, che si ferma a 3.135,96 punti. Poco sotto la parità il(-0,41%), come l'S&P 100 (-0,3%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,68%),(-0,49%) e(-0,48%).Al top tra i(+1,08%),(+0,55%) e(+0,53%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,40%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,23%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,00%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,94%.Al top tra i, si posizionano(+4,33%),(+3,24%),(+1,45%) e(+1,31%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,17%.In caduta libera, che affonda del 3,09%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,44 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,12%.