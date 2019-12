Banche, conti "zero spese" sempre più rari

(Teleborsa) - Il regime ormai permanente deie gli ulteriori aggravi per lanon potevano non, tramite un aumento dellepressoché generalizzata. A dare l'annuncio, fra i primi e limitatamente ai conti superiori a 100 mila euro, è stata Unicredit, ma ilè pressoché generalizzato e potrebbel'anno.he diventeranno una rarità o andranno via via estinguendosi.- Innanzi tutto occorre precisare che i conti "zero spese" pagano in realtà perlomeno, poi possono pagare labancomat o carte di credito, più eventuali oneri accessori per qualche servizio che, talvolta, occorre svolgere obbligatoriamente allo sportello o anche un prelievo automatico su rete estera con carta di credito.- Anche i conti "zero spese" in realtà nascondono una serie di", ecco perché alle banche viene chiesto di redigere nel foglio illustrativo unper ogni categoria di cliente (giovani, famiglie, pensionati ecc.), cui si associa un diverso uso del conto bancario. Ma anche in questo caso vi sono deidel conto, oltre i quali scattano le. Ad esempio i conti possono prevedere un certo numero di, oltre i quali si pagano commissioni, oppure un costo per le, un costo per, una voce spesso piuttosto salata, e ancora un costo per idiversi da quelli della propria banca, la richiesta di une così via. Le spese impreviste sono sempre dietro l'angolo...Una cosa è certa: i conti zero spese andranno gradualmente sparendo.: un articolo de il Sole 24 Ore cita ad esempio i conti online(BPM) e(Banca Sella), poi vi sono una serie di promozioni, limitate nel tempo, come quella offerta da(MPS) ed il contoper chi sottoscrive entro l'anno. Il mercato sta comunque, lo conferma la recente decisione di, fra le prime a promuovere il conto gratis, di introdurre commissioni sui bancomat sotto una certa soglia e modificare le condizioni del conto corrente, introducendo il sistema dei bonus (più utilizzi il conto con l'accredito dello stipendio, le domiciliazioni di utenze e gli investimenti, più bonus prendi e riesci anche ad azzerare il canone mensile del conto). Fra i conti che introducono condizioni anche, che subordina la gratuità all'accredito di un emolumento, ad esempio lo stipendio, ed alla domicuiliazione di un paio di utenze.- A dispetto della politica dei rincari la: per i conti correnti, così come per la telefonia e le utenze, ilda un operatore all'altro funziona. Stando ad una indagine condotta dallasu quasi 13 mila conti bancari,i, che beneficiano di offerte. Cambiare banca potrebbe faro. In generale, nel 2018, il costo medio dei c/c bancari è aumentato di 7,5 euro e dei conti postali di 4,9 euro, mentre i conti online mantengono il costo fermo a 15,5 euro.