Amazon, da Antitrust inglese stop ad acquisto quota Deliveroo

(Teleborsa) - Un matrimonio che per l'Autorità britannica per la concorrenza e il mercato (Competition and Markets Authority - Cma) "non s'ha da fare"., piattaforma web per le consegne a domicilio. La Cma aveva sollevato timori sull'operazione già a partire dall', aprendo un'indagine formale lo scorso ottobre.Ora l'operazione sarà sottoposta a un supplemento d'inchiesta per approfondire alcune "serie preoccupazioni" in materia di concorrenza e"La Cma – si legge in una nota diffusa dall'Autorità – ha deciso, sulla base delle informazioni al momento disponibili, che ci può essere il rischio che la fusione produca un sostanziale indebolimento della concorrenza sul mercato del Regno Unito. Pertantoi".L'Autorità ricorda, infatti, come fino al 2018– in concorrenza proprio con Deliveroo – fosse una delle poche società del Regno Unito ad agire da intermediario tra ristoranti e clienti. "Dato il numero limitato di fornitori esistenti – continua la nota dell'Antitrust – la Cma ha riscontrato che il potenziale rientro da parte di un fornitore come Amazon aumenterebbe in modo significativo la concorrenza nella consegna di cibo online nei ristoranti nel Regno Unito". Inoltre, per l'Antitrust,ha lavorato a stretto contatto con la Competition and Markets Authority e continuerà a farlo. Siamo certi che riusciremo a convincere la Cma degli elementi che questo investimento di minoranza aggiungerà alla concorrenza, aiutando i ristoranti a far crescere le loro attività, creando più lavoro per i rider e aumentando la scelta per i clienti – ha commentato la società di consegne a domicilio –. Deliveroo è una società britannica che opera in tutto il paese e questo investimento sarà particolarmente vantaggioso per l'economia del Regno Unito".La notizia si inserisce nello