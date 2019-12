Gran Bretagna al voto: Johnson in testa, ma maggioranza assoluta a rischio

(Teleborsa) -tra l'attuale Ptraghetterà iloggicon lache aleggia suloltre ad essere stata anche la. Si vota dalleDa oltre un anno,infatti, i Conservatori provano, senza riuscirci, a far approvare al Parlamento un accordo per portare il Regno Unito fuori dall’Unione Europea. Fin qui, missione fallita. Chiedere per dettagli all’Secondo i sondaggi, con unAd inseguire, i laburisti dche però viaggiano attorno al. Numeri che non sembrano poter rovinare la festa a Bojo: difficile (ma non impossibile, quando si tratta di elezioni tutto è possibile) che il distacco possa essere colmato negli ultimi giorni, seppur intensi, di campagna elettorale. In terza posizione i ldei consensi, risultato che però potrebbe incidere sulla maggioranza parlamentare. I lib-dem, infatti, sono pronti ad appoggiareIl Paese è diviso enon può certo dormire sonni tranquilli. Se prima, infatti, i sondaggi lasciavano aiora si fanno un po’ più incerti con ilche invece punta a raccoglieret. Tra i Tories, comunque, prevale l’ottimismo insieme alla convinzione che venerdì mattina Johnson sarà confermato Premier e il partito conservatore da lui guidato resterà alIl suo primo pensiero, più volte ribadito, sarà dunque mantenere la promessa fatta di- Seppur i sondaggi continuano a darlo perbisogna fare i conti con qualche oscillazione dell'ultima ora che impensierisce proprio nella prospettiva di tenere a debita distanza ilgarantendosi unadi seggi nella prossima Camera dei Comuni. Proprio per questo, il Premier uscente a caccia dell'ultimo voto spara l'ultima cartuccia elettorale sfoderando i temia.per entrare nel Regno Unito, con visto elettronico e passaporto obbligatorio, e controlli per restarci: Johnson mostra la faccia dura e gioca la carta di unaallargata dal 2021 ai cittadini dei Paesi dell’Ue. E ai turisti