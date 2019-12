Wizz Air sbarca negli Emirati Arabi Uniti

(Teleborsa) -ha annunciato di aver raggiunto un accordo di principio per l'istituzione di, Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Abu Dhabi Development Holding Company PJSC ("ADDH"). La nuova compagnia aerea sarà la prima compagnia aerea di Wizz Air stabilita al di fuori dell'Europa. Si prevede che Wizz Air Abu Dhabi sarà costituita attraverso una joint venture e che le operazioni inizieranno dalla seconda metà del 2020.La compagnia aerea si concentrerà sulla creazione di rotte verso i mercati in cui Wizz Air ha già in essere attività ad alta crescita, vale a dire l'Europa centrale e orientale e occidentale, nonché il subcontinente indiano, il Medio Oriente e l'Africa, nel lungo periodo.L'istituzione e l'avvio della nuova compagnia aerea sono soggetti, tra l'altro, all'accordo e all'entrata in vigore della documentazione definitiva con ADDH, alla ricezione di tutte le approvazioni e consensi interni ed esterni necessari e alla presenza dei requisiti normativi richiesti dall’Autorità Generale dell'Aviazione Civile degli Emirati Arabi Uniti, che la nuova compagnia aere dovrà soddisfare per ottenere il Certificato di Operatore Aereo (AOC, Air Operator’s Certificate). Con una flotta composta da aeromobili, Wizz Air Abu Dhabi avrà accesso ai mercati con un totale di 5 miliardi di clienti in tutta Europa e oltre.