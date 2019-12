Consob, oscurati 3 nuovi siti web per servizi finanziari abusivi

(Teleborsa) - Consob ha ordinato l'oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari., da quando Consob ha acquisito il potere di ordinare l'oscuramento dei siti.L'Autorità - si legge in una nota - si è avvalsa dei poteri derivanti dal 'decreto crescita' in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.: Priminvestfx Ltd (www.priminvestfx.com); Goldtech Media Services Oü (www.fin-fnr.com); Globalix Ltd (www.global-x.io).