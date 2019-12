Voto UK, Johnson dalla Regina. von der Leyen: "Brexit non è fine, ma nuovo inizio"

(Teleborsa) - Dopo il trionfo elettoraleè arrivato aper incontrare lache gli affiderà l'incarico. Unaquella dei conservatori britannici che, a risultati definitivi, portano a casain Parlamento. Pesante sconfitta per ildiche ne ha ottenuti solo, nonostante il risultato migliori le proiezioni notturne dell'exit poll, ancor più tragiche. Bene gli indipendentisti scozzesi delcon 48 seggi (+ 13 rispetto al 2017). Non decollano idi: con 11 seggi ne perdono un rispetto alle elezioni precedenti.- La vittoria elettoraledi ieri è statoche noi onoreremo entro il 31 gennaio", ha detto BoJo, visibilmente soddisfatto, di fronte a Downing Street nel discorso di vittoria, ringraziando gli elettori - in particolare nei collegi che non avevano mai votato Tory "in 100 anni" - e impegnandosi a "lavorare senza risparmio" anche per una programma di politica interna su temi come sanità, sicurezza "fine dell'austerità". Promesso rispetto pere dell'elettoratoAnimi distesi anche dalle parti didalla definizione finalmente di unche spazza via le. Il tempo per il negoziato sulla partnership col Regno Unito a disposizioneci dobbiamo mettere al lavoro al più presto possibile, ma trarremo il massimo dal minimo" per arrivare ad "una relazione senza precedenti".Queste le parole della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.- DopolaSe, infatti, quella di, stesso non può dirsi per il rivale. Già nella notte, man mano che iniziavano ad arrivare risultati disastrosi per il Labour disegnando i contorni di una sconfitta senza precedenti, in tanti erano scesi in campo per chiedere le sue dimissioni immediate. Dopo aver ammesso “il deludente risultato” elettorale, lui stesso ha evocato le dimissioni. "Il comitato nazionale esecutivo (Nec), ha detto Corbyn incalzato"Sarà al principio dell'anno prossimo", ha puntualizzato.