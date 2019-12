Il rilancio di Alitalia non dipende da Lufthansa

(Teleborsa) - Da domani, 18 dicembre, il commissario unicosi insedierà ufficialmente negli uffici di. Ad annunciarlo è stato lui stessocon il ministroe i rappresentanti sindacali. E Patuanelli è piombato al centro della piazza mediatica per smentire che l'azione di salvataggio e rilancio di Alitalia sia condizionata da indirizzi imposti daInsomma, quanto si è detto e scritto risponderebbe solo al punto di vista del vettore tedesco, finora dichiaratosi disponibile solo a una partnership commerciale a patto del definitivo arresto dell'emorragia di risorse economiche di cui Alitalia è affetta.L'intenzione espressa da Patuanelli, che rientra nel mandato conferito a Leogrande, è. Alil compito di analizzare meticolosamente i costi operativi e limare le spese, agendo sulla leva dell'Leogrande ha fatto intendere che, in ragione del mandato semestrale,, anche perché l'orizzonte temporale non consentirebbe di accedere a formule di leasing operativo per nuovi e diversi aeromobili.L'idea che si prospetta, dunque, è quella di un, per arrivare a maggio 2020 con una Alitalia in grado di generare utili, nel cui capitale potrebbe inserirsi a quel punto il Mef. Obiettivo da raggiungere ma che richiede il superamento di numerose criticità