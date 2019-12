FCA-PSA, sindacati soddisfatti per lavoratori in Cda

(Teleborsa) -sulla. Diversi i commenti che sono arrivati a ridosso dell' annuncio da parte dei due gruppi , a iniziare dallache ha ribadito come le priorità siano "la piena occupazione e la salvaguardia di tutti gli stabilimenti" aggiungendo che "l"."Per rendere veramente democratica l'innovazione è. Accanto a questo è necessario un rafforzamento e un rinnovamento delle relazioni sindacali e dei diritti dei lavoratori nel contrattare la propria condizione", hanno aggiuntoAnche per s, si tratta di "unche nel nuovo Cda del nuovo gruppo Fca -Psa sia previsto l'ingresso di due membri in rappresentanza dei lavoratori dell'azienda Questo è il modello di democrazia economica che la Cisl ha sempre proposto".Stessa soddisfazione è stata espressa dal, che in una nota, ha definito "fondamentale la, anche perché è questo l'unico modo per ripagare i lavoratori"."È davvero", ha aggiunto il, che ha indicato Fca come "un gruppo innovatore nelle relazioni sindacali che confidiamo faccia della responsabilità sociale un tratto distintivo".Lato francese, sono state le parole del numero uno di Psa,o, in maggioranza favorevoli alle nozze con Fca, con un sostegno che ha definito ""."Questa fusione - ha aggiunto in una nota - rappresenta una grande opportunità per raggiungere una posizione ancora più forte nel settore attraverso il nostro impegno a guidare la trasformazione verso un mondo con una mobilità ecologica, sicura e sostenibile e a offrire ai nostri clienti prodotti, tecnologie e servizi d'eccellenza. Sono pienamente convinto che grazie al loro immenso talento e approccio collaborativo, i nostri team saranno in grado di massimizzare le performance con energia ed entusiasmo".