ARERA: dal 1° gennaio prescrizione ridotta per bollette acqua

(Teleborsa) -. Lo annuncia ARERA confermando che dal prossimo anno, "nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione del gestore, l'utente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni".L'Autorità ha anche approvato una, per evitare bollette troppo ravvicinate, e un, fissando obiettivi annuali di performance differenziati in ragione del livello di partenza delle prestazioni rese dai gestori.La- ricorda ARERA - già introdotta per le forniture elettriche dal 1° marzo 2018 e gas dal 1° gennaio 2019, in attuazione della Legge di bilancio 2018,I gestori per trasparenza saranno tenuti a emettere unacontenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni. In alternativa questi importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni.In ogni caso, i gestori - continua ARERA - sono tenuti ade a fornire un format che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare (da rendere disponibile anche su sito internet e negli sportelli aperti al pubblico) e i recapiti a cui inviare la richiesta.