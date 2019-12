Brexit, primo sì del Parlamento UK all'accordo

(Teleborsa) -. La Camera dei Comuni ha infattidopo la vittoria elettorale del 12 dicembre, dando il via libera nella cosiddetta seconda lettura all'EU Withdrawal Agreement Bill con 358 sì e 234 no.Ad aprire la discussione di fronte alla nuova assemblea parlamentare uscita dalle urne a larga maggioranza tory è stato proprio il premier che ha invitato la Camera a "" iniziando ufficialmente il percorso per la Brexit.", ha chiesto Johnson, ripetendo lo slogan tory delle elezioni e indicando. È tempo di andare avanti", ha esortato il premier rivolgendosi ai parlamentari.che ha confermato lacon Londra. "Prendiamo nota del voto alla Camera dei Comuni. Seguiremo il processo di ratifica nel Regno Unito da vicino.", ha indicato il"La Commissione ha già dato il benvenuto alla chiarezza introdotta del risultato elettorale.", ha aggiunto Mamer.Disponibilità piena è stata espressa anche dal. "Penso che. Però, naturalmente, noi adesso abbiamo capito che loro ci lasceranno elo vogliamo fare in amicizia, in pace, con degli accordi equilibrati, ma noi siamo chiamati a difendere gli europei", ha dichiarato da Matera dove è ospite per la giornata conclusiva dell'anno da Capitale europea della Cultura 2019.