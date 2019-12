doValue vola in Borsa dopo acquisizione 80% FPS da Eurobank

doValue

FTSE Italia All-Share

Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici

doValue

(Teleborsa) - Seduta su gi giri per, che passa di mano con un aumento del 6,13%, risultando al top fra le MidCap. La società ha annunciato ieri sera l'accordo per. La restante quota del 20% del capitale di FPS continuerà a essere detenuta da Eurobank. L’Operazione prevede anche la(Non-Performing Exposures) originati da Eurobank in Grecia per unL'acquisizione dell'80% di FPS è statan termini di enterprise value (310 milioni di euro per il 100%), oltre ad uni di euro (50 milioni di euro per il 100%) legato al raggiungimento di target di EBITDA in un orizzonte di 10 anni. Eventuali pagamenti futuri legati all’earn-out, previsti non prima del 2024, saranno legati al raggiungimento di livelli di performance superiori alle attuali aspettative di business plan.Tornando alla performance di Borsa, su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 16,28 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,98. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 28,58.