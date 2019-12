Fisco, niente cartelle durante le Festività

(Teleborsa) -. Agenzia delle Entrate-Riscossione ha infatti, con "in questo periodo particolare dell'anno".Sono circa- che dovranno essere comunque notificati, in buona parte tramite posta elettronica certificata, come ha spiegato l'Agenzia.L'iniziativa è stata presa dai vertici di Agenzia delle Entrate-Riscossione, d'intesa con gli operatori postali, che hanno deciso di "congelare" 305mila cartelle e avvisi. La"Lo stop delle cartelle durante le festività, cittadini, professionisti e imprese", si legge in una nota.L'iniziativae garantire una maggiore fruibilità dei servizi ai contribuenti. Senza necessariamente andare allo sportello, infatti, i contribuenti possono utilizzare da pc, smartphone e tabletdisponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull'app Equiclick., chiedere la rateizzazione o la sospensione delle cartelle, controllare l'esistenza di eventuali richieste di pagamento, ricevere un sms o una email che segnala la scadenza di una rata o l'arrivo di una nuova cartella, così come richiedere una copia della Comunicazione delle somme dovute con i bollettini di pagamento, utile ai contribuenti che hanno aderito ai provvedimenti di "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" delle cartelle.