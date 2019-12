Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,42%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per lo, che rimane a 3.221,22 punti. Guadagni frazionali per il(+0,31%), come l'S&P 100 (0,2%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,76%),(+0,70%) e(+0,49%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,09%.Al top tra i(+2,44%),(+1,64%),(+1,55%) e(+1,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,39%.Calo deciso per, che segna un -1,31%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,79%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+3,55%),(+3,24%),(+2,49%) e(+2,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,44%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,11%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,10%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,99%.